DFB-Pokal: So erlebte Terzic die Gala von Haaland für den BVB

Edin Terzic ist beim souveränen Sieg von Borussia Dortmund ein gefragter Mann. In Wiesbaden avanciert er zum Selfie-King.

Braun gebrannt und gut gelaunt drückte Edin Terzic seinem BVB am Samstagabend vor Ort in Wiesbaden die Daumen.

Beim souveränen 3:0-Sieg über den Drittligisten Wehen Wiesbaden saß der 38 Jahre alte Sauerländer erstmals in seiner neuen Funktion als Technischer Direktor auf der Tribüne.

Gemeinsam mit BVB-Boss Hans-Joachim Watzke, Marketingchef Carsten Cramer und Ex-Stürmer Karlheinz Riedle (heute Markenbotschafter) verfolgte Terzic, der die Dortmunder im vergangenen Jahr noch fulminant zum DFB-Pokalsieg geführt hatte, die Erstrunden-Partie inmitten von Fans in Block O12 auf der Osttribüne der Wiesbadener Arena.

Vor, während und nach dem Spiel war Terzic ein gefragter Mann. Immer wieder kamen BVB-Fans zu ihm, bedankten sich für seine Leistungen in der vergangenen Spielzeit und baten um Selfies.

Terzic als gefragter Selfie-König

Terzic zeigte sich sehr erfreut über den großen Zuspruch der Fans, hielt hier und da auch einen Plausch mit den Anhängern. Vor einigen Jahren stand der Pokalsieger-Trainer selbst noch als Fan in der Kurve.

Der Ex-Coach wurde in Wiesbaden allerdings auch selbst zum Fotografen. Ein älterer Fan bat Terzic nämlich darum, ein Foto von ihm und Karlheinz Riedle (holte1997 mit dem BVB die Champions League). Riedle war das sichtlich peinlich.

Terzic arbeitet als Technischer Direktor beim BVB

Um 22.35 Uhr verließ Terzic die Arena, machte auf dem Weg noch ein Abschlussfoto mit einer Gruppe von sechs BVB-Fans. Die Anhänger waren glücklich: “Edin! Was für ein geiler Typ!”, jubelte einer der Jungs.

Seit einigen Wochen arbeitet Terzic auf eigenen Wunsch als Technischer Direktor, schlug für den BVB-Job zahlreiche Angebote aus dem In- und Ausland aus.

Der Vollblut-Borusse fungiert in der neu geschaffenen Funktion als Schnittstelle zwischen Profis, Nachwuchs und Scouting und arbeitet eng mit Michael Zorc, Sebastian Kehl und Marco Rose zusammen. Als Kaderplaner soll er vor allem junge Talente für den BVB begeistern.

So wie er am Samstagabend auch die Fans in Wiesbaden begeistert hat.