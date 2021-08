DFB-Pokal: VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC LIVE im TV, Stream, Ticker

Haaland-Show im Video! Per Liegestütze zum Elfmeter

Am Sonntag stehen in der 1. Runde des DFB-Pokals zwölf Partien auf dem Programm. Gleich sieben Bundesligisten sind gefordert, darunter auch der VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt.

Die 1. Runde im DFB-Pokal ist in vollem Gange. Am Sonntag stehen zwölf Duelle auf dem Programm.

Unter anderem startet der VfL Wolfsburg um 15:30 Uhr mit seinem neuen Trainer Mark van Bommel in die Pflichtspielsaison. Zum Auftakt reisen die Wölfe zu Viertligist Preußen Münster.

Mannheim empfängt Frankfurt im Traditionsduell

Zur gleichen Zeit tritt Eintracht Frankfurt unter Cheftrainer Oliver Glasner zum ersten Mal an. Im Duell der Traditionsklubs empfängt Waldhof Mannheim die Adler aus der Mainmetropole. “Uns erwartet ein heißes Pflaster. Wir sind gewarnt und wir wissen, dass wir die Aufgabe seriös angehen müssen”, mahnte Glasner vor der Partie. Vor zwei Jahren hatten sich die beiden Teams in einem Spektakel mit 3:5 getrennt.

Auch Bundesliga-Absteiger Schalke 04 will wieder Erfolge feiern. Die Königsblauen sind im DFB-Pokal gegen den Oberligisten FC Villingen gefordert. Vor allem Torjäger Simon Terodde wird nach seinem starken Einstand auf Schalke im Fokus stehen. An den ersten beiden Spieltagen in der 2. Bundesliga erzielte der Stürmer insgesamt drei Tore. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)