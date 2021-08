Schweiz findet Nachfolger für Nationaltrainer Petkovic

Nach dem Abschied von Vladimir Petkovic steht der neue Nationaltrainer der Schweiz offenbar fest. In Deutschland ist der neue Nati-Coach kein Unbekannter.

Seither lief die Suche nach einem Nachfolger beim Schweizer Fußballverband (SFV) auf Hochtouren. In den Schweizer Medien wurden zeitweise auch große Namen, wie etwa Arsène Wenger oder Joachim Löw gehandelt. Nun ist offenbar eine Entscheidung gefallen.

Yakin soll neuer Schweizer Nationaltrainer werden

Der 46-Jährige, der in Deutschland für den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern spielte, soll am Montag offiziell vorgestellt werden.

Yakin trainierte bislang den Schweizer Zweitligisten FC Schaffhausen. Zuvor stand er auch schon für den FC Thun, den FC Luzern, den FC Basel, den Grasshopper Club Zürich und den FC Sion an der Seitenlinie. In der Saison 2014/15 trainierte der frühere Defensivspieler den russischen Erstligisten Spartak Moskau.

Petkovic schreibt mit der Schweiz bei EM Geschichte

Der 49-malige Schweizer Nationalspieler tritt bei den Eidgenossen in große Fußstapfen.

Der Petkovic trainiert die Schweiz seit 2014. In der WM-Qualifikation absolvierte die Schweiz bereits zwei Spiele und steht in Gruppe C mit sechs Punkten auf Platz zwei hinter Europameister Italien. (Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)