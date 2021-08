Olympia 2021: Serbien holt letzte Goldmedaille

Der dreimalige Weltmeister besiegte im Finale am Sonntag die griechische Auswahl mit 13:10 (6:3, 2:4, 2:2, 3:1) und kürte sich damit zum zweiten Mal zum Olympiasieger, auch in Rio 2016 hatten die Serben triumphiert. Bronze ging an Ungarn nach dem 9:5 (3:3, 2:2, 1:0, 3:0) gegen Spanien.

Griechenland kassiert im Finale erste Niederlage

In der japanischen Hauptstadt standen Entscheidungen in insgesamt 339 Wettbewerben an. Die Sommerspiele der 32. Olympiade werden am Sonntag mit der Schlussfeier im Olympiastadion beendet.