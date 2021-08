Olympia 2021: Massensturz bei Bahnradrennen - eine Person verletzt

Gegen Ende des Scratch-Rennes der Frauen kommt es im Izu Velodrom zu einem Massensturz. Dabei wird auch eine Person am Streckenrand verletzt.

Am Schlusstag der Olympischen Spiele in Tokio hat ein Massensturz das Scratch-Rennen der Frauen überschattet. Dabei wurde Agenturberichten zufolge auch eine offizielle Person am Streckenrand verletzt.