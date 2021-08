Olympia 2021: Deutschland im Medaillenspiegel historisch schlecht

Insgesamt sprangen 37 Medaillen heraus im Vergleich zu 42 vor fünf Jahren in Rio. In London hatte noch 44 Mal olympisches Edelmetall geglänzt - und damals gab es deutlich weniger Wettbewerbe. DOSB-Präsident Alfons Hörmann bezeichnete die Ausbeute der Medaillen aber als “okay”. Deutschland ist im internationalen Vergleich allerdings nicht mal mehr “Best of the Rest”.