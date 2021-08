Olympia 2021: Indischer Held Neeraj Chopra mit Millionen überhäuft

Die Regierung und private Unternehmen kündigten bereits Prämien im Wert von über zwei Millionen US-Dollar (1,7 Millionen Euro) für den 23-Jährigen an, der am Samstag dem an der Anlaufbahn verzweifelnden Topfavoriten Johannes Vetter keine Chance ließ und mit 87,48 m Speerwurf-Gold gewann.

Neeraj Chopra krönt Rekordbilanz von Indien bei Olympia

In den 50 Jahren vor Tokio hatte es nur zwei Goldmedaillen gegeben: Für das Hockey-Team, neben den Cricket-Stars der Stolz des Landes, 1980 in Moskau und für den Schützen Abhinav Bindra 2008 in Peking. In Tokio aber machte Indien einen bemerkenswerten Schritt nach vorne: Sieben Medaillen sind die Top-Ausbeute in Indiens Olympia-Historie, Chopras Olympiasieg dürfte nachwirken.