Real Madrid - AC Mailand live im TV, Stream bei SPORT1

Generalprobe für Real Madrid - Milan hat noch zwei Wochen

Und auch sportlich hat das Duell der beiden Topklubs durchaus ihre Bedeutung. Denn für die Königlichen ist das Duell mit Milan der letzte Härtetest, bevor es dann am nächsten Samstag mit der Partie gegen Deportivo Alavés in La Liga wieder los geht.

Wie Madrid war auch Milan in der vergangenen Saison in der Liga Zweiter geworden. In der nächsten Saison könnte noch mehr rausspringen. Los geht es in der Serie A am 23. August mit der Partie gegen Sampdoria Genua.