Karate-Weltmeister Horne: Mehrere Bänderrisse im Arm

Weltmeister Jonathan Horne (32) hat sich bei seinem Sturz im Rahmen der Olympia-Premiere der Karateka in Tokio mehrere Bänder im rechten Arm gerissen.

Das bestätigte Christian Grüner, Sportdirektor des Deutschen Karate Verbandes (DKV), dem SID nach einer MRT-Untersuchung am Sonntag. Auch der Muskel sei in Mitleidenschaft gezogen worden.

Im wichtigsten Wettbewerb seiner Karriere hatte sich Horne am Samstag in seinem zweiten Vorrunden-Kampf beim Kumite über 75 kg gegen den Georgier Gogita Arkania fünf Sekunden vor Schluss am rechten Unterarm verletzt.