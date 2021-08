Olympia 2021 in Tokio: Konstanze Klosterhalfen - Diskussion um zu wenig Gewicht

"Wir arbeiten eng mit den Ärzten in den USA zusammen", sagte Stein am Sonntag: "Unsere Verbandsärztin kennt Konstanze schon lange und schätzt ihren Zustand als sehr stabil ein."

Klosterhalfen zittert vor Kälte

Für Klosterhalfen wird bei einer Körpergröße von 1,74 m ein Gewicht von 48 kg angegeben, was einen Body-Mass-Index von 15,85 ergibt.

Klosterhalfen, die in den USA trainiert, wirkte für viele Beobachter in Tokio noch dünner als in den Vorjahren.