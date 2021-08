Olympia 2021: Annika Schleu über Pferd, Tierquälerei und Moderner Fünfkampf

“Ich denke, man sieht auch, dass ich es erst versucht hab, mit der Stimme, mit der Hand, die Hand vorzugeben, mit den Beinen zu reiten, weil auch wir eigentlich nicht als allererstes die Gerte zücken. Dann noch eine Aufforderung an der Schulter” sagte die 31-Jährige.

Sie wehrt sich deshalb auch weiter entscheiden gegen den Vorwurf der Tierquälerei: “Erst nach einer Weile des Ungehorsams des Pferdes habe ich es dann doch mal mit der Gerte auf dem Hintern des Pferdes probiert, es dazu zu überreden, mit mir doch in den Parcours zu gehen.”

Schleu: “War mir keiner Tierquälerei bewusst”

In der Fünfkampf-Entscheidung in Tokio war Schleu als Führende in die dritte Teildisziplin Reiten gestartet. Auf dem ihr zugelosten “Saint Boy” hatte zuvor schon eine russische Reiterin mit drei Verweigerungen große Probleme gehabt.