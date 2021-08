PSG gewinnt bei ES Troyes AC - Hakimi und Icardi treffen

"Wissen, was passiert ist" Das sagt PSG-Coach Pochettino zu Messi

Auch ohne zahlreiche Topstars ist Paris St. Germain mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Der französische Fußball-Spitzenklub, der sich wohl noch mit dem sechsmaligen Weltfußballer Lionel Messi verstärken wird, gewann beim Aufsteiger ES Troyes AC 2:1 (2:1) und legte einen gelungenen, aber glanzlosen Auftakt hin.

Am Sonntag gibt Messi eine Pressekonferenz, in der er über seine Zukunft sprechen wird, nachdem am Donnerstag bekannt geworden war, dass der Argentinier den FC Barcelona verlässt.