Olympia 2021 heute: Abschlusstag in Tokio LIVE im TV, Stream, Ticker

Olympische Spiele Heute: Noch 13 Sieger gesucht

Den Auftakt in den letzten Wettkampftag machen die männlichen Marathonläufer, die aufgrund der großen Hitze in Tokio in Sapporo starten werden. Heiß hergehen wird es außerdem nochmal bei den Bahnrad-Sprinterinnen: Emma Hinze hat sich am Samstag für das Halbfinale qualifiziert.