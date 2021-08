Mario Götze trifft für PSV im Supercup gegen Ajax Amsterdam

Götze in der CL-Quali: "Glaube, dass auch Hansi Flick heute einschaltet"

Zuvor hatten beim niederländischen Saisonauftakt der umworbene Noni Madueke (2. und 29.) und Yorbe Vertessen (76.) für das Team von Roger Schmidt getroffen. Ajax spielte ab der 40. Minute in Unterzahl, weil Nicolas Tagliafico nach einer bösen Grätsche die Rote Karte gesehen hatte.

Für Götze war es im vierten Pflichtspiel in dieser Saison der vierte Treffer. In der Champions-League-Qualifikation war der ehemalige Dortmunder, der in einer neuen Rolle als Spielmacher brilliert, gegen Galatasaray und den FC Midtjylland erfolgreich gewesen.