Lionel Messi geht: Koeman, Dembélé, Coutinho verabschieden sich

Koeman schrieb bei Twitter: “Danke für alles, was du für unseren Verein getan hast, Leo. Ich habe die Saison, in der wir zusammen gearbeitet haben, sehr genossen. Ich bin von deiner Arbeitsmoral und deinem Siegeswillen beeindruckt.”

Iniesta reagiert auf Messi-Abschied

“Wir haben 14 Jahre lang zusammen gelebt, wir hatten magische Momente und auch einige beschissene, aber wir sind immer zusammen geblieben”, meinte Klublegende Andrés Iniesta: “Es ist schwer, sich den Verein ohne dich vorzustellen oder dich im Camp Nou in einem anderen Trikot.”

Dembélé und Coutinho bedanken sich

Philippe Coutinho schrieb: “Es war mir eine große Ehre, dich kennengelernt und mit dir gespielt zu haben.” Der Ex-Bayern-Star ist “sehr dankbar dafür, wie du mich und meine Familie in dieser Zeit behandelt hast.”

“Ich danke dir für alles, was du für mich getan hast - und für die Unterstützung in guten wie in schlechten Zeiten”, sagte Dembélé.