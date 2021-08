Olympia 2021: Rapinoe-Verlobte Sue Bird greift nach historischem Gold

Wer wissen will, welche Rolle diese Sue Bird einnimmt, muss nur Nationaltrainerin Dawn Staley zuhören. “Sie ist eine Spielmacherin des Lebens”, sagte Staley dem Time Magazine : “Sie ist Wegbereiterin in Fragen von Gerechtigkeit, sie gibt unterbezahlten und unterschätzten Frauen eine Stimme. Sie ist ungeschminkt und unerschrocken. Einmal Point Guard, immer Point Guard. Das ist ihr Vermächtnis.”

Sue Bird vor historischem fünften Gold

Nun also kämpft Bird wie Teamkollegin Diana Taurasi im Finale am Sonntag (ab 04.30 Uhr MESZ im SPORT1 Olympia-Ticker) gegen Gastgeber Japan um Olympiagold Nummer fünf. Im Basketball ist das unerreicht. Und die Chancen stehen gut: Durch das 79:59 (41:23) im Halbfinale gegen Serbien sind die US-Frauen seit 54 (!) Spielen auf olympischer Bühne unbesiegt, anders als das an diesem Samstag vergoldete Männerteam um Kevin Durant wackelten Bird, Taurasi und Co. lange nicht mehr.