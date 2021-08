DFB-Pokal: 1. Runde: BVB-Aufstellung im 1. Plfichtspiel unter Marco Rose mit Haaland und Tigges

Im DFB-Pokal wird erstmals ernst für Marco Rose bei Borussia Dortmund. So tritt der BVB im ersten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer gegen Wehen Wiesbaden

Es wird ernst für Marco Rose: Der neue Trainer gibt im DFB-Pokal sein Pflichtspieldebüt an der Seitenlinie von Borussia Dortmund.

Der BVB bekommt es in der 1. Runde auswärts mit dem SV Wehen-Wiesbaden zu tun. Für die Schwarz-Gelben gilt es, eine Blamage beim Drittligisten und einen Fehlstart in die Saison zu vermeiden. (DFB-Pokal: SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund am Samstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER)