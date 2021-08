Transfermarkt: Romelu Lukaku zum FC Chelsea schon fix? Einigung mit Inter Mailand wohl getroffen

Chelsea soll für Lukaku bis zu 115 Millionen bezahlen

Manchester United kassiert beim Lukaku-Transfer mit

Nachdem Chelsea dem Vernehmen nach in diesem Sommer auch an BVB-Superstar Erling Haaland gebaggert hatte, aber in Dortmund abgeblitzt war, holt das Tuchel-Team nun eben Lukaku zurück in die Premier League. 113 Tore in 252 Spielen für ManUnited, Everton, Chelsea und West Bromwich Albion stehen bisher dort für ihn zu Buche.