FIFA 22: So verändert sich der Karrieremodus

In FIFA 22 verändert sich der Karrieremodus - sowohl für Manger als auch Spieler. Dabei erhält der Titel einen Hauch von Final Fantasy © Electronic Arts

In der kommenden Ausgabe der beliebten Fußballsimulation wird endlich der Karrieremodus angepasst.

Seit Jahren fordern Fans von Electronic Arts einen überarbeiteten Karrieremodus. Mit FIFA 22 scheint die Zeit endlich gekommen zu sein. Insbesondere das “Create your Club”-Feature ist hier hervorzuheben.

Manager-Karriere in FIFA 22

Damit soll es Spielern möglich sein, einen eigenen Klub zu erstellen und mit diesem in einer der existierenden Ligen anzutreten.

Dabei umfasst die Gestaltung des eigenen Vereins alles, was das Manager-Herz begehrt. Eigene Trikots, Stadion, Name, Spieler und die Mannschaft generell - den Zockern sind nur wenige Grenzen gesetzt.

Einziger Wermutstropfen: Wird in einer Liga mit dem eigenen Verein gespielt, ersetzt dieser einen existierenden, der daraufhin aus dem Wettbewerb genommen wird. Wie im echten Leben lassen sich die Trikots vor dem Start einer neuen Saison anpassen beziehungsweise erneuern.

Spieler-Karriere in FIFA 22

Neben dem klassischen Manager-Modus wurde die Spielerkarriere überarbeitet und umfangreicher gestaltet. So ist es nun für einen Spieler möglich, via Einwechslung das Spielfeld zu betreten. Dabei kann ein Match zu dem Zeitpunkt vorgespult werden, an dem der Spielerwechsel vollzogen wird. Die Entscheidung hierfür lässt sich noch vor Spielstart treffen.