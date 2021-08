Andrea Petkovic greift nach dem ersten Titel seit sechs Jahren

Steht im Finale in Rumänien: Andrea Petkovic © AFP/POOL/SID/AELTC/JON SUPER

Petkovic, die bereits beim WTA-Turnier in Hamburg bis ins Finale vorstieß, hatte noch am Samstagmorgen ihr Viertelfinalspiel gegen Seone Mendez (Australien) beendet, das am Freitagabend wegen Dunkelheit unterbrochen wurde.