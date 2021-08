Anzeige

DFB-Pokal: Weiche Flensburg - Holstein Kiel 2:4 nach Verlängerung Arp trifft bei Kiels Pokal-Thriller

Holstein Kiel zieht mit Mühe und Not in die 2. Runde des DFB-Pokals ein. Im Derby bei Weiche Flensburg fällt die Entscheidung erst in den letzten Minuten der Verlängerung.

Das Schleswig-Holstein-Derby wurde zu einem echten Thriller.

Favorit Holstein Kiel tat sich bei Weiche Flensburg enorm schwer, entschied das Duell zweite gegen vierte Liga aber letztlich mit 4:2 nach Verlängerung für sich. (Spielverlauf zum Nachlesen)

Nach 90 Minuten ohne Spannung nahm die Partie erst in der Verlängerung richtig Fahrt auf. Fabian Reese (120.) und Fin Bartels (120.+2) verhinderten mit ihren späten Toren den nächsten Rückschlag des Favoriten.

Herrmann schnürt Doppelpack gegen Ex-Klub

Vor 1700 Zuschauern im Manfred-Werner-Stadion brachte Bayern-Leihgabe Jann-Fiete Arp die Gäste mit einem verwandelten Handelfmeter in der 94. Minute in Führung. Der Regionalligist konterte durch Patrick Herrmann (104.), ehe Philipp Sander nur 60 Sekunden später die Störche erneut in Front schoss. Der Ex-Kieler Herrmann traf jedoch erneut zum Ausgleich (110.). Für den KSV Holstein waren es die ersten Pflichtspieltore in der noch jungen Spielzeit.

Eine völlig irre Pokalgeschichte: Rechtsverteidiger Herrmann erzielte in 275 Pflichtspielen für Kiel drei Tore. Nun machte er in seiner ersten Partie für Flensburg gleich zwei Tore - und das ausgerechnet gegen die Kieler.

Bis zum Halbzeitpfiff hatte sich wenig ereignet. Die Gäste wirkten etwas gefährlicher vor dem gegnerischen Tor. Die klarste Einschussmöglichkeit vergab Bartels, der in der 21. Minute mit einer Direktabnahme nur knapp vorbeizielte.

Nach Wiederbeginn agierten die Kieler zielstrebiger, ohne wirklich Gefahr zu erzeugen. Die beste Torchance war noch ein Kopfball von Holmberg Fridjonsson (50.). Bei einem der wenigen Flensburger Konter rettete Steven Skrzybski in der 74. Minute in höchster Not. Es folgte eine turbulente Verlängerung.

