DFB-Pokal: VfL Osnabrück - Werder Bremen 2:0, Trapp trifft

Werder Bremen verabschiedet sich überraschend schon in der 1. Runde des DFB-Pokals. Der Bundesliga-Absteiger enttäuscht bei einem Drittligisten.

Werder Bremen verliert in einem echten Pokalfight beim VfL Osnabrück mit 0:2 (0:1) und verabschiedet sich schon nach der ersten Runde aus dem DFB-Pokal. ( Spielverlauf zum Nachlesen )

Werder Bremen vergibt zahlreiche Chancen

Osnabrück verlangte den Bremern alles ab, vor allem bei Standards waren die Hausherren immer gefährlich und brachten die Werderaner in Verlegenheit. Es war erst der dritte Pflichtspielvergleich beider Teams. Zuvor hatte es in der Saison 1980/81 zwei Vergleiche in der 2. Liga gegeben, die der SV Werder mit 3:1 und 4:1 für sich entschieden hatte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)