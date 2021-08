DFB-Pokal: SpVgg Bayreuth - Arminia Bielefeld 3:6, irres Torfestival

Arminia Bielefeld steht in der nächsten Runde des DFB-Pokals. In einer umkämpften Partie erzielt der Bundesligist sechs Tore gegen Bayreuth.

Jakob Barrett Laursen brachte die Arminia in der 11. Minute in Führung. Ivan Knezevic glich nur drei Minuten später für den dritten der Regionalliga Bayern aus. Fabian Klos erzielte das 2:1 (28.). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Bayreuth gleicht doppelt aus

Bayreuth blieben bei der erstmaligen Teilnahme am DFB-Pokal seit 15 Jahren immerhin 128.757 Euro als Trostpflaster. Bielefeld, das in der vergangenen Saison noch in Runde eins an Regionalligist RW Essen gescheitert war, hat 257.514 Euro sicher.