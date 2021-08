WWE: Juwel Adam Cole nach Vertrags-Panne zu AEW?

Infolge einer folgenschweren Vertragspanne - nach dem Fall Malakai (Aleister) Black schon die zweite in diesem Jahr - könnte der Wrestling-Marktführer dem Konkurrenten AEW bald erneut ein absolutes Juwel auf dem Silbertablett präsentieren.

Berichte, dass AEW Cole bereits ein Angebot gemacht hat, hat deren Boss Tony Khan zwar dementiert. Dennoch könnte Cole nach dem SummerSlam-Wochenende in zwei Wochen als Free Agent einen fliegenden Wechsel ohne die übliche, ein- bis dreimonatige Nichtantrittsklausel hinlegen - wenn er will.

Adam Cole: WWE ließ offenbar versehentlich Vertrag auslaufen

Bei vielen anderen wäre unter diesen Umständen Gewissheit, dass sie ihr Glück stattdessen bei AEW versuchen, wo sich in den vergangenen Jahren klar gezeigt hat, dass Körpergröße und -statur für die Verantwortlichen Nebensache sind.

Cole hat jedoch immer wieder den Eindruck hinterlassen, dass WWE sein Lebenstraum ist und sein großes Ziel lautet, dort in die Fußstapfen seines Idols Shawn Michaels zu treten, mit dem er bei NXT zusammenarbeitet. Im SPORT1-Interview nannte er WWE sein “be-all and end-all”, der Ort, an dem sich für ihn der Kreis schließt.