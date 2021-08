Olympia 2021: Brasilien gewinnt Gold im Fußball in Verlängerung

Brasilien setzt sich in einem engen Finale durch © Imago

Die brasilianische Mannschaft setzt sich im Finale um Olympia-Gold durch. Malcom trifft bei der nächsten Hitzeschlaft in der Verlängerung und macht alles klar.

Fünf Jahre nach dem Heimtriumph von Rio über die deutsche Mannschaft setzten sich die Südamerikaner im dramatischen Finale von Tokio gegen Spanien nach Verlängerung mit 2:1 (1:1, 1:0) durch. Das entscheidende Tor in der Hitzeschlacht gelang dem eingewechselten Außenstürmer Malcom in der 108. Minute.

Als fünfte Nation nach Großbritannien, Uruguay, Ungarn und Argentinien gelang Brasilien die erfolgreiche “Titelverteidigung”. Spanien, das 1992 in Barcelona triumphiert hatte, muss sich zum dritten Mal mit Silber begnügen.

Brasilien kurz vor Schluss doppelt im Glück

Die Spanier mit Dani Olmo von RB Leipzig versteckten sich keineswegs in dem umkämpften Spiel der Top-Favoriten und kamen nach perfekt vorgetragenem Angriff durch den Volleyschuss von Mikel Oyarzabal (61.) zum Ausgleich. Danach hatte Brasilien zweimal großes Glück: Bryan Gil scheiterte in der 85. und 88. Minute jeweils an der Latte.