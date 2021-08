NFL, Minnesota Vikings: Kirk Cousins nicht geimpft - Problem in der neuen Saison?

Der Quarterback der Minnesota Vikings und sein Backup Nate Stanley mussten sich am vergangenen Samstag in das Corona-Protokoll der besten Football-Liga der Welt begeben. Der Grund: Rookie Kellen Mond wurde positiv getestet, Cousins und Stanley dabei als enge Kontaktpersonen mit hohem Risiko eingestuft. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Dass es überhaupt so weit kommen konnte, lag an zwei Dingen. “Das Problem war, dass der Besprechungsraum, in dem wir uns trafen, als zu klein erachtet wurde. Wenn wir uns in einem größeren Raum getroffen hätten, hätte ich das Training nicht verpasst”, so Cousins weiter.