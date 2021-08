Olympia 2021: Frankreich holt drittes Handball-Gold gegen Dänemark

Im Finale im Yoyogi National Stadium am Samstag war Rückraumspieler Nedim Remili mit fünf Toren der beste Werfer für Frankreich. Bereits 2008 und 2012 hatten Superstar Nikola Karabatic und Co. den Olympiasieg geholt. In den vergangenen 13 Jahren ging Handball-Gold somit immer an Frankreich oder Dänemark.