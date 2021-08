Annika Schleu mit Hass-Botschaften auch privat belästigt

Annika Schleu: “Ich wusste, dass Bilder um die Welt gehen werden”

Es seien “teilweise Worte gewählt worden, wo Leute sich angeblich für das Tierwohl und für Lebewesen einsetzen, aber dann in einer Art und Weise mit mir oder auch meinen Angehörigen sprechen, wo ich sage, das ist nicht okay, das geht viel zu weit”, sagte die Berlinerin.

“Ich wusste, dass Bilder um die Welt gehen werden, die nicht schön sein werden, aber ich hatte nicht mit so einer Art von Shitstorm oder mit so viel negativem Hass gerechnet”, sagte Schleu. Es treffe sie, “wenn gesagt wird, dass ich unmenschlich bin, wenn Vorwürfe der Tierquälerei geäußert werden. Ich bin nach bestem Gewissen mit dem Pferd umgegangen.”

Verband verteidigt Schleu und fordert Regeländerungen

In der Fünfkampf-Entscheidung in Tokio war Schleu als Führende in die dritte Teildisziplin Reiten gestartet. Auf dem ihr zugelosten Saint Boy hatte zuvor schon eine Reiterin mit drei Verweigerungen große Probleme gehabt. Noch bevor Sportsoldatin Schleu in den Parcours reiten konnte, blockte das Tier ab. Unter Tränen versuchte Schleu das offensichtlich heftig verschreckte Pferd mit Gerte und Sporen unter Kontrolle zu bringen.