Olympia 2021: Inder Chopra holt Sensations-Gold - dank DDR-Legende Hohn

Als der Mann mit dem “goldenen Arm” wird er in seiner Heimat bezeichnet - im Speerwurf-Finale von Tokio zeigte Neeraj Chopra, warum.

DDR-Legende Hohn trainiert Chopra

So enttäuschend das Speer-Finale aus deutscher Sicht lief - einer hatte dennoch allen Grund zur Freude: Uwe Hohn. Die Legende ging zu DDR-Zeiten mit einem legendären, später annullierten 104-Meter-Wurf in die Geschichte ein und führte nun in Tokio als Trainer seinen Schützling Chopra sensationell zu Gold.