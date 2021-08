Nächster Norweger-Coup: Ingebrigtsen siegt mit Europarekord

Norwegens Ausnahmeläufer Jakob Ingebrigtsen hat mit erst 20 Jahren sein Meisterstück abgeliefert und Olympia-Gold über 1500 m gewonnen. Ingebrigtsen lief in Tokio in 3:28,32 Minuten so schnell wie noch niemand zuvor bei Sommerspielen und unterbot den Europarekord des Briten Mo Farah um 49 Hundertstel.