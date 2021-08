Anzeige

Lionel Messi: Rekorde beim FC Barcelona und im Weltfußball Messis unglaubliche Rekorde

Lukas von Hoyer

Lionel Messi ist der Inbegriff des Rekordspielers. Die Liste seiner Bestmarken ist so lang, dass man den Überblick verlieren kann.

Das Unvorstellbare ist Realität: Lionel Messi wird in der kommenden Saison nicht mehr das Trikot des FC Barcelona tragen. (Kommentar: Etwas Besseres konnte Barca nicht passieren)

In Katalonien regiert Entsetzen und Ungläubigkeit, nach 21 Jahren können und wollen sich die Fans noch kein Barca ohne Messi vorstellen. Kein Wunder, denn alle Erfolge der letzten zwei Jahrzehnte und der Glanz des Klubs sind untrennbar mit dem Argentinier verbunden. (Reaktionen zum Messi-Aus bei Barca)

Doch eines ist klar: Wenn sich die Aufregung und die Trauer über den Weggang des Superstars gelegt hat, dann wird er als größter Spieler des Klubs in die Geschichte der Katalanen eingehen. Ein großes Denkmal neben dem Camp Nou dürfte gesetzt sein. Und was bleibt, sind auch die Rekorde, die Messi beim FC Barcelona aufgestellt hat. Es bleibt eine lange Liste.

SPORT1 hat alle wichtigen Rekorde von Lionel Messi zusammengetragen.

Rekorde für den FC Barcelona:

Mit 778 Pflichtspielen ist Messi Rekordspieler des FC Barcelona.

Mit 672 Toren ist der 34-Jährige auch der Rekord-Torschütze der Katalanen.

Messi ist der Spieler, der die meisten Tore für einen einzigen Klub geschossen hat. Er überholte in seiner Karriere Pelé. Die brasilianische Legende hatte 643 Tore für den FC Santos erzielt.

In internationalen Wettbewerben netzte Messi 120 Mal. Er hat damit fast 100 Tore mehr als jeder andere Barca-Spieler erzielt. (Luis Suárez und Rivaldo kommen jeweils auf 25 Buden).

Messi erzielte die meisten Tore für Barca innerhalb einer Saison in der Champions League. Sein Rekord liegt bei 14 Toren in der Spielzeit 2011/12. Rekordträger in der Königsklasse ist er aber nicht, Cristiano Ronaldo traf 2013/14 ganze 17 Mal.

Messi-Rekorde in Spanien:

Messi hält in La Liga den Rekord für die meisten Spiele eines Akteurs, der nicht aus Spanien kommt. Er lief in 520 Spielen in der spanischen Liga auf.

Der Superstar hat sich über die Jahre zum besten Torschützen entwickelt, den Spanien je gesehen hat. 474 Treffer in La Liga sind Rekord. Messi liegt deutlich vor seinem früheren Rivalen Cristiano Ronaldo (311 Tore).

Messi hat in La Liga gegen 38 verschiedene Gegner getroffen. Diese Zahl hat kein anderer Fußballer in Spanien je erreicht.

Mit Barca hat Messi 383 Spiele in La Liga gewonnen. Kein Spieler hat mehr Siege im spanischen Oberhaus sammeln können.

44 Mal stand der Zauberfloh in einem Clásico gegen Real Madrid auf dem Rasen. So viele Duelle der großen Rivalen hat kein anderer Akteur absolviert.

26 Clásico-Tore sind ebenfalls Rekord.

In der Saison 2012/13 sorge Messi für einen denkwürdigen Lauf: Er traf in 21 aufeinanderfolgenden Partien in La Liga zwischen dem 11. Und dem 34. Spieltag. Das bedeutet Rekord in La Liga. Insgesamt erzielte der Argentinier ganze 33 Treffer in diesem Zeitraum.

Mit 50 Toren in einer Saison ist Messi der Spieler, der in einer La-Liga-Spielzeit die meisten Treffer erzielte.

Messi stellt den Spieler in Spanien dar, welcher die meisten nationalen und internationalen Titel gewonnen hat. Seit dem Jahr 2004 kommt er insgesamt auf 35 Titel (zehn Titel in La Liga, acht Titel in der Supercopa, sieben Titel in der Copa del Rey, vier Titel in der Königsklasse, drei Titel im europäischen Supercup und drei Titel bei der Klub-WM.

Messi hat achtmal die Pichichi-Torjägerkanone in La Liga gewonnen (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21). Wer könnte es ahnen: ein Rekord.

Rekorde von Messi im Weltfußball

Sechsmal erlangte Messi den Goldenen Schuh als bester Torjäger Europas (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19). Bestwert.

Seit der Einführung des Goldenen Schuhs (im Jahr 1966) hat kein Spieler mehr Ligatore erzielt als Messi. Die Bestmarke stellte der langjährige Kapitän von Barca in der Saison 2011/21 mit 50 Buden auf.

Ebenfalls sechsmal wurde Messi mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019). Auch das gelang bislang keinem anderen Spieler. Messi ist der einzige Spieler der Welt, der in einer Saison den Ballon d’Or, den FIFA-Award als bester Spieler, den Goldenen Schuh als bester Torjäger und die Pichichi-Torjägerkanone gewinnen konnte. Das gelang ihm 2009/10. In der Spielzeit 2011/12 erzielte Messi nicht weniger als 73 Tore (50 Tore in La Liga, 14 Tore in der Champions League, drei Tore in der Copa del Rey, drei Tore in der Supercopa, ein Tor im europäischen Supercup und zwei Tore bei der Klub-WM). Kein Spieler in Europa schoss jemals mehr Tore in einer Saison. Messi hält auch den Rekord für die meisten Tore innerhalb eines Kalenderjahres. Im Jahr 2012 netzte er 91 Mal ein. 79 Tore erzielte er für Barca, 12 für die argentinische Nationalmannschaft.

Messi ist der Hattrick-König im weltweiten Profi-Fußball. Insgesamt 48 Mal hat er drei Tore oder mehr in einer Partie erzielt. Neben 41 Dreierpacks schnürte er sechs Viererpacks und traf einmal sogar fünffach.

Mit 35 Toren im Camp Nou stellte Messi in der Saison 2011/12 einen Rekord für die meisten Heimtore eines Spielers in einer Spielzeit auf. 2012/13 folgte der Rekord für die meisten Auswärtstore (24).

Messi hält den Rekord für die meisten direkt verwandelten Freistoßtore in Spanien (39). Die meisten Karriere-Freistöße hat er aber nicht. Diesen Rekord hält Juninho mit 77. Messi kommt seit seinem letzten Freistoßtor bei der Copa America auf 57.

68 Toren in der Gruppenphase der Champions League ist Messi bedeuten für Messi einen weiteren Rekord. Mit 26 Treffern ist er auch im Achtelfinale der Königsklasse Rekordhalter.

Messi hat die meisten Länderspiele für die argentinische Nationalmannschaft gemacht (151).

Mit 76 Treffern ist er Rekordtorschütze von Argentinien.