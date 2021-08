Aufgabe: Deutsche Springreiter bleiben ohne Medaille

Im Team-Finale platzte die Equipe mit dem Weltranglistenersten Daniel Deußer (Wiesbaden) mit Killer Queen, Maurice Tebbel (Emsbüren) mit Don Diarado und Andre Thieme (Plau am See) mit Chakaria, als Deußer nach einem Fehler an der dreifachen Kombination aufgab.

Olympiasieger wurde Schweden im Stechen gegen die USA. Henrik von Eckermann mit Duke of Britain, Malin Baryard-Johnsson mit Indiana und Peder Fredricsson mit All In verwiesen Laura Kraut mit Baloutinue, Jessica Springsteen mit Don Juan und McLain Ward mit Contagious auf Platz zwei. Bronze ging an Europameister Belgien.