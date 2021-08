Manchester City: Was hat Pep Guardiola mit Jack Grealish vor?

Praktisch seit seinem Debüt in der Premier League mit 18 Jahren finden Fußball-Fans und -Experten auf der Insel fast immer ein solches “aber”. Grealish habe “große Qualitäten, aber”, oder Grealish sei ein “wunderbares Talent, aber”. Pep Guardiola will ihm nun dabei helfen, aus dem “aber” ein Ausrufezeichen zu machen.

Manchester City wird sich die Dienste des 25-Jährigen sichern, daran gibt es kaum einen Zweifel mehr. Am Donnerstag ist er bei den Skyblues beim Medizincheck. Und obwohl sich das “aber” - sein treuer Begleiter - noch nicht in Luft aufgelöst hat, ist Grealish im Begriff mit einer Ablösesumme von über 100 Millionen Euro zum teuersten britischen Fußballer aller Zeiten zu werden. Eine erstaunliche Entwicklung.

Grealish zwischen Talent und Eskapaden

Bis heute hat er fast so viele Zweitligaspiele (89) wie Partien in der Premier League absolviert (96). Sein Talent war in beiden Ligen auffällig, allerdings auch sein Benehmen neben dem Platz. Immer wieder tauchten wilde Party-Videos des aufstrebenden Fußballers auf, immer wieder bekam er Rüffel von Trainern und Verantwortlichen. Er verlor wegen Trunkenheit seinen Führerschein und wurde beim Einnehmen von (immerhin legalen) Drogen gefilmt. Er schrieb Instagram-Models und Love-Island-Kandidatinnen an, was ebenfalls in der Presse landete.