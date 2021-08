RB Leipzig: Sidney Raebiger könnte den Durchbruch schaffen

Schafft Sidney Raebiger den Durchbruch?

Sein Name: Sidney Raebiger. Der 16-Jährige avancierte zum Gewinner der Vorbereitung und beeindruckte auch den neuen Leipzig-Trainer Jesse Marsch. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

“Der Junge hat Qualität. Ein Ziel muss sein, dass wir einen echten Ausbildungsspieler in unserem Verein haben”, sagte Marsch im kicker.

Raebiger übersprang in der Jugend zwei Altersklassen

“Er ist ein großes Talent. Gerade was die Körperlichkeit und die Athletik angeht, wird er noch Zeit brauchen. Aber er hat eine große Gabe und viel Potenzial”, sagte Nagelsmann damals dem Sportbuzzer .

Nagelsmann: “Er ist ein ganz feiner Kerl”

“Das hat er sich durch gute Trainingsleistungen in der vergangenen Saison unter Julian verdient. Er hat sich körperlich weiterentwickelt und kann absolut mithalten”, lobte Leipzigs Technischer Direktor Christopher Vivell den Newcomer.

In der vergangenen Saison kam Raebiger zwar noch nicht in der Bundesliga zum Einsatz, stand in den letzten beiden Saisonspielen gegen Wolfsburg und Union Berlin jedoch im Kader.