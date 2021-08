Anzeige

Olympia 2021: Emma Hinze und Maximilian Levy wahren Medaillenchancen Hinze greift nach nächster Medaille

Zwei Belarus-Trainer bei Olympia rausgeworfen

Dem Bund Deutscher Radfahrer winken bei den Olympischen Spielen in Tokio weitere Medaillen. Emma Hinze setzt auf ihrem Weg ins Sprint-Halbfinale ein Ausrufezeichen.

Bahnrad-Hoffnung Emma Hinze (Cottbus) hat im olympischen Sprint eine weitere Medaille vor Augen, Lea-Sophie Friedrich (Dassow) den Einzug in das Halbfinale hingegen verpasst. Während die dreimalige Weltmeisterin

Hinze nach zwei souveränen Siegen in der K.o.-Runde am Sonntag (3.18 Uhr MESZ) um die Teilnahme am Gold-Rennen kämpft, bleibt Friedrich nach ihrer Viertelfinal-Niederlage gegen die Ukrainerin Olena Starykowa nur die Zuschauerrolle. (Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1-Liveticker)

Hinze schaltet zwei Olympiasiegerinnen aus

“Es ist ganz schön schnell, es ist auf jeden Fall krass hier”, sagte Hinze, die in 10,773 Sekunden die Tagesschnellste über die fliegenden 200 m war, im ZDF.

Hinze schaltete am Samstag gleich zwei frisch gekürte Olympiasiegerinnen im Izu Velodrome aus: Im Viertelfinale setzte sich die 23-Jährige nach ihrem Achtelfinal-Triumph über die Teamsprint-Olympiasiegerin Zhong Tianshi aus China auch gegen die Goldmedaillengewinnerin im Keirin, die Niederländerin Shanne Braspennincx, durch. Im Halbfinale kommt es nun zum Duell mit der Kanadierin Kelsey Mitchell.

Friedrich, die in der Qualifikation olympischen Rekord gefahren war, zwang Starykowa im Viertelfinale zwar in einen Entscheidungsdurchgang, unterlag dort aber wie schon im ersten Lauf letztlich knapp. Im Achtelfinale hatte die 21-Jährige ROC-Athletin Anastassija Woinowa besiegt.

Levy wahrt Chance auf Medaille

Im Keirin der Männer legte Maximilian Levy (Cottbus) einen vielversprechenden Start hin. Der 34-Jährige zog in der hochkarätig besetzten ersten Runde als Zweiter seines Laufs in das Viertelfinale am Sonntag (ab 3.24 Uhr MESZ) ein. Auch Stefan Bötticher (Chemnitz) qualifizierte sich mit seinem zweiten Platz im Hoffnungslauf für die nächste Runde.

Für Levy wird das Weiterkommen nun auch eine Frage der Kraft. Er bezahle ein wenig für den kräftezehrenden Sprint, in dem er zwei Tage zuvor den fünften Platz belegt hatte, berichtete der Routinier im ZDF: “Ich bin ja keine 20 mehr. Mein Körper schreit eigentlich nach Ruhe, aber mein Herz versteht es nicht und sagt: weiter, immer weiter.”

Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat auf der Hochgeschwindigkeitsbahn in Japan bislang zwei Medaillen erzielt. Der Bahn-Vierer der Frauen war in Weltrekordzeit zum Olympiasieg gerast, Hinze und Friedrich hatten im Teamsprint Silber gewonnen. Die zweimaligen Weltmeister Roger Kluge (Eisenhüttenstadt) und Theo Reinhardt (Berlin) verpassten als Neunte im Madison am Samstag das Podest deutlich.

