Kevin Danso macht FC Augsburg schwere Vorwürfe nach Wechsel

Kevin Danso äußert sich nach seinem Abschied ausführlich zum FC Augsburg - und lässt kein gutes Haar an dem Klub, der ihn zum Profi machte.

Nun verteidigte er sich im Interview mit dem Kicker gegen die Behauptung, er habe seinen Wechsel mit einem Streik erzwingen wollen: “So wurde es dargestellt, aber so war es nicht. Ich bin keiner, der einfach sagt: Ich habe keine Lust mehr.”

Danso: Der Trainer gab mir drei Optionen

Der FCA habe sein Wort nicht gehalten. “Das war für mich als Spieler schwer zu verstehen und eine schwere mentale Belastung.” Diese Belastung habe ihm Einsätze bei Spielen unmöglich gemacht. “Jeder weiß, dass in so einer Situation auch viel passieren kann, wenn man nicht zu 100 Prozent fokussiert ist.”

Danso erklärt weiter: “Der Trainer (Markus Weinzierl, Anm. d. Red.) gab mir dann drei Optionen: Entweder du trainierst und spielst oder du packst deine Sachen. Oder du findest einen Verein, der dich für zwölf Millionen Euro kauft. Da habe ich gesagt, dass das unrealistisch und auf keinen Fall marktgerecht ist für jemanden wie mich, der zuletzt in der 2. Liga gespielt hat.”

Die Ablösesumme für denn Innenverteidiger liegt letztlich nach SPORT1 -Informationen zunächst bei 5,5 Millionen Euro, es sind aber weitere Bonuszahlungen vereinbart, sodass die Ablöse deutlich ansteigen kann. Auch an einem möglichen Weiterverkauf des Profis wäre der FCA finanziell beteiligt.

“Das ist kein Palaver, es ging mir nicht gut”

Er habe nach dem Gespräch mit dem Coach zunächst weiter trainiert, was diesen aber nicht zufrieden gestellt habe. “Zwei Stunden später wurde ich aus dem Trainingslager nach Hause geschickt. Es war nicht so, dass ich von mir aus gehen wollte”, sagte Danso.

Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA zeigte sich von Dansos Verhalten schwer enttäuscht: “Zuletzt hat er eine tolle Entwicklung genommen und wir hätten ihm in der kommenden Saison in der Bundesliga in unserem Team viel zugetraut. Schade, dass er dies anders sieht und nicht mehr das FCA-Trikot tragen möchte.”