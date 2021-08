Olympia 2021: DOSB zieht Konsequenzen aus Fünfkampf-Drama um Schleu

DOSB zieht Konsequenzen: Raisner nicht dabei beim Reiten

“Wir sind in der Konsequenz bezogen auf Team D und auf die Trainerin gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass die Trainerin beim heutigen Wettbewerb der Männer weder am Parcours noch am Abreiteplatz eine Aufgabe übernehmen soll und somit auf einen Einsatz in irgendeiner Form im Bereich des Reitens am Parcours verzichtet”, erklärte Hörmann. Es sei für das Team D, für die betroffene Trainerin, für die Athleten und für die Pferde der richtige Schritt.