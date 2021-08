Anzeige

WWE SmackDown: Neue SummerSlam-Matches, Reigns mit Exempel an Balor WWE setzt weitere SummerSlam-Kracher an

Seth Rollins nahm die Herausforderung von Edge für den WWE SummerSlam 2021 an © WWE

Martin Hoffmann

Bei WWE Friday Night SmackDown fixiert WWE zwei weitere große Matches für die Megashow. Roman Reigns statuiert ein Exempel an Finn Balor.

Die Titelduelle Roman Reigns vs. John Cena und Bobby Lashley vs. Bill Goldberg waren schon fixiert worden, nun sind weitere große Ansetzungen für die WWE-Megashow SummerSlam 2021 offiziell.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Friday Night SmackDown wurden sowohl das bereits vergangene Woche angedeutete WrestleMania-Rückmatch zwischen Damenchampion Bianca Belair und der zurückgekehrten Vorgängerin Sasha Banks bestätigt als auch ein weiteres Generationenduell in Form des Aufeinandertreffens zwischen Seth Rollins und Hall of Famer Edge.

Das Lineup für die Stadionshow in der NFL-Arena von Las Vegas am 21. August wächst also weiter an - in Abwesenheit von Headliner Cena statuierte derweil Universal Champion Roman Reigns ein Exempel an einem anderen Rivalen.

Bianca Belair nimmt den Fehdehandschuh von Sasha Banks auf

Eröffnet wurde die Show von Banks, die vergangene ihren ersten Auftritt seit WrestleMania im April absolviert und sich am Ende gegen Belair gewandt und sie attackiert hatte.

Nun begründete Banks ihre Taten damit, dass sie zurückgekommen sei, um sich wiederzuholen, was ihr zu stehe. In Anspielung auf ihre Schlüsselrolle in der “Women’s Revolution” als Teil der Four Horsewomen meinte Banks, dass Belair das Rampenlicht ausnutze, das sie geschaffen hätte. Belair wäre nichts ohne sie.

An diesen Worten nahm “The EST of WWE” erwartungsgemäß Anstoß und erklärte sich bereit, den Titel gegen Banks aufs Spiel zu setzen (Bianca Belair: Das steckt hinter ihrem Aufstieg, das bedeutet ihr Spitzname “EST of WWE”).

Edge lockt Seth Rollins aus der Reserve

Später fand auch Edge einen Weg, seinen Rivalen Rollins - der ihn bei Money in the Bank aus Frust üm seine große Titelchance gegen Reigns gebracht hatte - aus der Reserve zu locken.

Der “Rated-R Superstar” wandte sich vom Ring aus an den via Satellit zugeschalteten Rollins und meinte, dass er einen Spiegel seiner Vergangenheit sehe, wenn er Rollins anschaue. Er spielte damit unter anderem darauf an, dass Rollins’ berühmteste WWE-Momente wie etwa sein “Heist of the Century” als Money-in-the-Bank-Sieger bei WrestleMania 31 gegen Reigns und Brock Lesnar einen ähnlichen Charakter hatten wie seine Auftritte als “Ultimate Opportunist” und seine “Cash-Ins” gegen Cena und den Undertaker 2006/07.

Der anfangs noch höhnisch-launig reagierende Rollins wurde ungehalten, als Edge das Fazit zog, dass Rollins nur ein “Edge light” sei und nahm Edges SummerSlam-Herausforderung wütend an.

Roman Reigns statuiert Exempel an Finn Balor

Im Hauptkampf der Show traff Finn Balor auf den als verarmt dargestellten Baron Corbin, der ihn vergangene Woche die Chance auf das SummerSlam-Titelmatch gegen Reigns gekostet hatte.

Corbin flehte vor dem Match um Gnade und bat um Entschuldigung, er sei ein “verzweifelter Mann”, Balor nahm die Entschuldigung nicht an und überrollte Corbin binnen weniger Minuten.

Anschließend griff er sich das Mikro und meinte, dass er nicht mehr der Finn Balor von vor drei Jahren sei, der sich solche Aktionen wie vergangene Woche lächelnd bieten lasse. Er forderte sein versprochenes Universal-Title-Match gegen Reigns ein, und wenn er dafür durch Profiteur Cena hindurch müsste.

Das rief Reigns auf den Plan, der sich von Balors Worten pikiert zeigte und ihn aufforderte, sich zurückzunehmen. Als Balor sich weigerte, brach eine Schlägerei aus - in der Balor nicht klein beigab, am Ende aber auch von Reigns’ Neffen Jimmy und Jey Uso attackiert wurde und ins Hintertreffen geriet.

Unter “Cena, Cena”-Rufen der Fans posierte Reigns am Ende mit seinem Gürtel über den geprügelten Balor.

Die Ergebnisse von WWE Friday Night SmackDown am 6. August 2021:

Jey Uso besiegt Dominik Mysterio

Non Title Match: Shinsuke Nakamura besiegt Apollo Crews durch Disqualifikation

Tegan Nox besiegt Tamina

The Street Profits besiegen Dolph Ziggler & Robert Roode

Non Title Match: Bianca Belair besiegt Zelina Vega