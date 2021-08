NBA: Kevin Durant verlängert bei Brooklyn Nets um vier Jahre

Kevin Durant knackt Halbe-Milliarde-Dollar-Grenze

Durant, der im Draft 2007 an Nummer zwei von den Seattle Supersonics ausgewählt wurde, kam in der vergangenen Spielzeit auf 26,9 Punkte, 7,1 Rebounds und 5,6 Assists pro Spiel. Dazu legte er bei seiner Wurfquote (53,7 Prozent) und der Dreierquote (45 Prozent) Karrierebestleistungen auf.

Damit war er maßgeblich am Einzug in die Playoffs beteiligt. Im Halbfinale der Eastern Conference scheiterte Durant mit den Nets am späteren Meister Milwaukee Bucks in einer spannenden Serie mit 3:4. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)