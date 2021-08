Anzeige

DFB-Pokal: Dynamo Dresden - SC Paderborn 2:1, 1860 München - Darmstadt 98 5:4 im Elfmeterschießen VAR-Makel bei Sechzig-Sieg

Last-Minute-Sieg! Dieser Geniestreich lässt Dynamo jubeln

Erstes Elfer-Drama im Pokal: 1860 München bleibt perfekt vom Punkt und ringt Darmstadt nieder. Auch Dynamo Dresden zieht in die 2. Runde ein.

Die neue Saison des DFB-Pokals startet mit einem echten Elfmeter-Drama! Mit besserem Ausgang für 1860 München. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Die Löwen verwandelten alle fünf Elfmeter und rangen dadurch Darmstadt 98 mit 5:4 im Elfmeterschießen nieder. Nach 90 und auch 120 umkämpften und ausgeglichenen Spielminuten hatte es 1:1 gestanden. (Spielverlauf zum Nachlesen)

Für Aufregung hatte der Führungstreffer für 1860 von Phillipp Steinhart gesorgt. Es war ein umstrittenes Tor, da Münchens Merveille Biankadi vor Darmstadts Keeper Marcel Schuhen im Abseits stand. “Er hat mich zu 100 Prozent irritiert. Ich bin nicht der klassische Reklamierarm-Mensch, aber das ist eine klare Sache”, schimpfte Schuhen nach der Partie bei Sky.

Löwen-Coach Köllner spricht von “Pokalfight”

“Es war ein Pokalfight, wie in sich die Menschen wünschen. Beide Mannschaften sind an ihre Grenzen gegangen und wird hatten das glücklichere Ende für uns”, freute sich Löwen-Coach Michael Köllner bei Sky. “Das ist Fußball. Emotion und Leidenschaft. Das wird eine lange Nacht in Giesing.”

Ein Klassenunterschied beim Duell 3. Liga gegen 2. Bundesliga war nicht zu erkennen. Stephan Salger verwandelte den entscheidenden Elfmeter für die Löwen. Torhüter Marco Hiller parierte den ersten Schuss der Gäste von Patric Pfeiffer.

“Es war ein Wahnsinns-Spiel hier mit Zuschauern. Das war ein perfekter Abend. Wir haben 120 Minuten gekämpft, Hut ab vor der ganzen Mannschaft”, sagte Matchwinner Hiller.

Zuvor hatte Steinhart (75.) den Drittligisten, der seine Negativserie im Pokal beendete, in Führung geschossen. Erstmals seit der Saison 2016/17 überstanden die Löwen wieder die erste Runde, zuletzt hatte es dreimal nacheinander das frühe Aus gegeben. In der Saison 2019/20 hatte sich München nicht qualifiziert. Luca Pfeiffer (80.) gelang der Ausgleich.

“Wir haben eine Mannschaft gesehen, die alles rausgeholt hat. Ich könnte nicht stolzer sein”, sagte Darmstadt-Coach Torsten Lieberknecht trotz der Niederlage: “Marco Hiller hatte heute seinen Tag, solche Momente entscheiden dann solche Spiele.”

In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit mit Möglichkeiten auf beiden Seite vergab Darmstadts Pfeiffer die größte Chance. Mit seinem Schuss aus knapp 25 Metern traf er die Latte (22.). Zuvor war Münchens Stefan Lex (6.) mit einem Heber an Torhüter Marcel Schuhen gescheitert.

Nach der Pause übernahm der Drittligist dann Schritt für Schritt die Kontrolle. Erneut war es Lex, der mit seinem Freistoß Schuhen zu einer Glanzparade zwang. Und auch Marcel Bär kam am starken Darmstädter Torhüter nicht vorbei (72.) - das gelang dafür Steinhart, der die Löwen verdient in Führung brachte. Pfeiffers Ausgleich fiel aus dem Nichts. In der Verlängerung neutralisierten sich die Teams weitgehend.

Dresden mit Last-Minute-Sieg im Zweitligaduell

Dynamo Dresden war zuvor als erste Mannschaft in die 2. Runde des DFB-Pokals eingezogen.

Im Duell der Zweitligisten rang Dynamo nach einem offenen Schlagabtausch über 90 Spielminuten den SC Paderborn mit 2:1 (0:0) nieder. (Spielverlauf zum Nachlesen)

Dynamo-Kapitän Tim Knipping köpfte den umjubelten Führungstreffer für die Gastgeber (54.), doch wenig später nutzte Sven Michel einen Abstauber zum Ausgleich (61.). Als sich dann alles in Dresden auf die Verlängerung einstellte, gelang Julius Kade der späte Siegtreffer (89.).

Schmidt mit Dresden weiter ungeschlagen

Dresden erreicht damit bereits zum dritten Mal in Folge die 2. Runde im Pokal erreicht. Alexander Schmidt blieb unterdessen auch im neunten Pflichtspiel als Dynamo-Trainer ungeschlagen. Paderborn scheiterte hingegen erstmals seit fünf Jahren an der Pokal-Auftakthürde.

Es entwickelte sich von Beginn an eine umkämpfte Begegnung. Beide Mannschaften agierten diszipliniert in der Defensive, klare Torchancen blieben in der ersten Halbzeit daher Mangelware. Dynamo-Schlussmann Kevin Broll war bei einem Kopfball von Jannis Heuer gefordert (34.), auf der anderen Seite scheiterte Michael Sollbauer per Kopf an SCP-Torhüter Jannik Huth (35.).

Nach dem Wechsel nahm die Partie richtig Fahrt auf. Broll reagierte bei einem Kopfball von Felix Platte stark (50.). Vier Minuten später sorgte Knipping per Kopf nach Vorarbeit von Chris Löwe für die Führung der Gastgeber. Michel gab aber die schnelle Antwort, Brandon Borrello hatte Sekunden zuvor das 2:0 vergeben. Dresdens Morris Schröter scheiterte am Pfosten (64.), Kade traf zum Sieg.

