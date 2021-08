FC Chelsea, vertreibt Lukaku Werner aus dem Paradies?

Damals überwiesen die Blues 15 Millionen Euro an den RSC Anderlecht, um sich die Dienste des Belgiers zu sichern. Der Stürmer stand schließlich vier Jahre an der Stamford Bridge unter Vertrag, absolvierte allerdings nur 15 Pflichtspiele. Fast die komplette Zeit war Lukaku ausgeliehen worden.

Bei seinen Leihvereinen überzeugte er und traf regelmäßig. Bei Chelsea hatte er trotzdem nie einen Platz. Im Sommer 2014 endete das Missverständnis dann mit einem Wechsel zum FC Everton. Chelsea kassierte rund 35 Millionen Euro. Nun könnte Lukaku an den Ort zurückkehren, wo er nie so wirklich gewollt war.

Tuchel wünscht sich einen Typ Lukaku

Dass die Personalie Lukaku in London wieder heiß wird, hat mit Trainer Thomas Tuchel zu tun. Vor dem Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur (2:2), hatte der Deutsche klargemacht, welcher Spielertyp ihm noch in seinem Kader fehlt:

“Ich denke, dass wir nach dem Abgang von Olivier Giroud einen Spieler gebrauchen können, der es gewohnt ist, mit dem Rücken zum Tor zu spielen, dessen Stärke es ist, lange Bälle zu halten, damit wir diesen direkten Spielstil in unser Portfolio aufnehmen können.”

Das beschreibt ziemlich genau einige Stärken, die Lukaku mitbringt. Mittlerweile ist er 28 Jahre alt und hat gerade Inter Mailand zur italienischen Meisterschaft geschossen. Er ist gereift und torgefährlicher denn je. Mit dem bulligen Mittelstürmer könnte es Chelsea tatsächlich zuzutrauen sein, um die Meisterschaft in der Premier League mitspielen zu können.

“Das ist ein Profil, das wir nicht im Kader haben und das nützlich sein könnte, aber nicht um jeden Preis und nicht in Hektik oder Panik. Denn egal was passiert, wir werden wettbewerbsfähig sein und haben Vertrauen in unsere Jungs”, räumte Tuchel zwar ein. Die Botschaft wird bei Klub-Direktorin Marina Granovskaia und Chelsea-Boss Roman Abramowitsch aber angekommen sein.