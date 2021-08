Transfermarkt: Lionel Messi: Wechsel zu PSG angeblich schon klar nach Abschied vom FC Barcelona

Ex-Barca-Trainer Pep Guardiola äußerte sich eher ausweichend , was eine Reunion bei Manchester City angeht - aber ein Wechsel zu Gigant Paris St.-Germain soll nach übereinstimmenden Medienberichten schon so gut wie klar sein.

Das soll Messi bei PSG verdienen

Juanfe Sanz von El Chiringuito, der nah an Sergio Ramos (mittlerweile auch PSG) dran sein soll, berichtet zudem, Messi haben mehreren Spielern in Paris schon verraten, dass er ihr Teamkollege wird.

Messi soll bei Paris St.-Germain mit 19 spielen

Wie will PSG Messi finanzieren?

Allerdings muss auch der Krösus aus Paris tricksen, um Messi trotz voraussichtlicher Verluste von 250 bis 300 Millionen in der Saison 2021/22 holen zu können. Stichwort: Financial Fairplay.

Zunächst wird mit Einnahmen durch Spielerverkäufe in Höhe von 180 Millionen gerechnet (was in Corona-Zeiten schwierig werden dürfte). Zudem soll über neue Werbedeals und Sponsoren - die man auch mit Messis klangvollem Namen überzeugen will - frisches Geld in die Bilanz gespült werden.