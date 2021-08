Thomas Müller vom FC Bayern macht wie Erling Haaland jetzt Biohacking

Müller schwärmt: "Nagelsmann kann hier was aufbauen"

“Im Urlaub habe ich mir wie immer auch Gedanken gemacht, wie ich mich noch weiter verbessern kann”, schrieb der 31-Jährige in seinem aktuellen Newsletter.

Dabei ist er auf folgenden Ansatz gekommen: “Außerhalb der täglichen Arbeit mit dem Ball und der Mannschaft sind dabei drei Themen konkret in meinem Fokus: noch besser und effizienter regenerieren. Dem Thema Atmung genauer auf den Grund gehen. Eine optimale Ernährung steht weiterhin im Fokus.”

Müller setzt wie Haaland auf Biohacking

Mit diesen Komponenten setzt Müller künftig auf den Trend Biohacking. Dabei werden Tagesroutine, Ernährung und sportliche Aktivität komplett auf den Organismus ausgerichtet, was Leistung und Konzentration fördern soll.

Darüber hinaus will Müller an der Optimierung seiner Atmung arbeiten und setzt dabei auf die Arbeit von Experten. “Es geht um die Fähigkeit, noch besser zu regenerieren, um noch frischer, gedankenschneller und explosiver zu sein. Da versuche ich, an ein paar Schrauben zu drehen”, erklärte der offensive Mittelfeldspieler.