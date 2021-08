Anzeige

AvD Motor & Sport Magazin mit Schumacher- und Schwarz-Duo LIVE im TV & Stream AvD Magazin mit Vätern und Söhnen

AvD Motor & Sport Magazin mit Maximilian Günther

Familien-Zeit beim AvD Motor & Sport Magazin: Moderatorin Ruth Hofmann begrüßt am Sonntag LIVE auf SPORT1 je zwei Väter und Söhne aus dem Motorsport.

Vater und Sohn: eine spannende Beziehung – auch im Motorsport, der Moderatorin Ruth Hofmann im AvD Motor & Sport Magazin am Sonntag LIVE ab 21.45 Uhr im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM auf den Grund gehen möchte.

Zu Gast im Studio sind Vater und Sohn Armin und Fabio Schwarz sowie die Schumachers, David und Ralf, die per Liveschalte mitdiskutieren.

Armin Schwarz kennt man vor allem aus dem Rallye-Sport. In dieser Motorsport-Klasse eifert ihm auch Sohn Fabio Schwarz nach.

David Schumacher, aktuell in der Formel 3 unterwegs, möchte irgendwann wie sein Vater Ralf in der Formel 1 an den Start gehen.

Seit Graham Hill und Jill Villeneuve folgen immer mehr Söhne ihren Vätern in den Motorsport. Wieso tun sie das? Inwieweit kopieren sie ihre Väter? Wie viel mischen sich die Väter ein? Lust und Last großer Namen – hilft oder schadet der Name des Vaters?