Olympia: Kipyegon holt erneut 1500-m-Gold - Hassan verpasst Triple-Chance

Über 5000 m hatte die gebürtige Äthiopierin Hassan am Montag gesiegt, am Samstag (12.45 Uhr MESZ) startet sie über 10.000 m.

Kipyegon, die schon 2016 in Rio Gold geholt hatte, lief nach einer Traum-Schlussrunde in 3:53,11 Minuten einen Olympischen Rekord. Silber ging an die Britin Laura Muir (3:54,50). Hassan (3:55,86), die an der Spitze in die letzte Runde eingebogen war, gingen in einem brutal schnellen Rennen letztlich die Kräfte aus.