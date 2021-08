Olympia 2021: Staffel um Lückenkemper verpasst Bronze nach Wechselproblemen

Gina Lückenkemper und Co. verpassten eine Medaille © Imago

Die deutschen Sprinterinnen gehen bei den Olympischen Spielen in Tokio über 4x100 m leer aus. Der letzte Wechsel wird Gina Lückenkemper und Co. zum Verhängnis.

Die deutschen Sprinterinnen haben bei den Olympischen Spielen in Tokio die erste Medaille für eine deutsche Staffel über 4x100 m verpasst.

Rebekka Haase (Wetzlar), Alexandra Burghardt (Burghausen), Tatjana Pinto (Paderborn) und Gina Lückenkemper (Berlin) kamen im Finale auf Platz fünf. Dem DLV-Quartett, das im Vorlauf 42,00 gelaufen war, fehlten in 42,12 Sekunden zu Bronze 24 Hundertstel. Der letzte Wechsel von Pinto auf Lückenkemper brachte das deutsche Team letztlich um eine Medaille und sorgte hinterher für Gesprächsstoff. ( Olympia 2021: Alle Entscheidungen im SPORT1 -Liveticker )

Lückenkemper: “Ja, es ist scheiße”

“Ich habe gemerkt, dass der Abstand ein bisschen größer war als sonst, deswegen habe ich dann ‘Stopp’ gerufen. Gina musste dann rausnehmen”, sagte Pinto in der ARD . Lückenkemper ergänzte: “Ich bin der Meinung, dass ich schon pünktlich losgelaufen bin.”

Gold ging erstmals seit 2004 an Jamaika, das in der drittbesten je gelaufenen Zeit von 41,02 Sekunden den Weltrekord der USA (40,82) um zwei Zehntel verpasste. Silber ging an die US-Amerikanerinnen (41,45) vor Großbritannien (41,88).