Anzeige

Handball: Bob Hanning reagiert im SPORT1-Interview auf Kritik nach Olympia-Aus Hanning: Das rechne ich Gensheimer hoch an

Olympia 2032 geht nach Australien

Martin Hoffmann, Felix Kunkel

Der mächtige DHB-Vize Bob Hanning zieht im SPORT1-Interview nach der verpassten Olympia-Medaille Bilanz - und antwortet auf Kritik an sich und Kapitän Uwe Gensheimer.

Bei den Olympischen Spielen hat es für die deutschen Handballer mit einer Medaille nicht geklappt - und Kritiker finden, dass das auf ihn zurückfällt.

DHB-Vizepräsident Bob Hanning, dessen Amtszeit im Herbst endet, hatte bei seinem Antritt 2013 Gold in Tokio als Ziel ausgerufen, was ihm nun vielfach vorgehalten wird.

Anzeige

Was sagt der als streitbarer Macher bekannte 53-Jährige dazu? Im SPORT1-Interview spricht er darüber - sowie auch über die Zukunft des DHB-Teams, von welchen Spielern er künftig was erwartet, die Kritik an Kapitän Uwe Gensheimer und die Frage, ob die aktuelle deutsche Handball-Generation genug aus sich gemacht hat.

SPORT1: Herr Hanning, bei Ihrem Amtsantritt 2013 haben Sie den Olympiasieg in Tokio als Ziel ausgerufen. Die Grundidee ist klar: Hohe Ziele setzen, um die Spannung hochzuhalten. Halten Sie das trotz des vorzeitigen Ausscheidens weiter für die richtige Idee, haben Sie einen positiven Effekt gesehen, den es sonst nicht gegeben hätte und woran machen Sie das fest?

Bob Hanning: Wichtig ist, sich die Ausgangssituation noch einmal vor Augen zu führen. Mit dem Beginn unserer Amtszeit waren wir noch nicht mal Teilnehmer der Olympischen Spiele 2012 oder der Europameisterschaft 2014. Und auch die Wildcard für die WM 2015 in Katar war ein Geschenk seitens des Weltverbandes. Ich glaube, mit dem anschließenden Gewinn der Europameisterschaft 2016 und dem Bronzemedaillengewinn in Rio ist es uns gelungen, Deutschland wieder an die Weltspitze heranzuführen. Ich war mir aber von Anfang an bewusst, dass es kein einfacher Weg wird und solch ein Entwicklungsprozess einer Nationalmannschaft nie abgeschlossen sein kann.

undefined

SPORT1: Torwartlegende Hennig Fritz sagte bei SPORT1, dass eine solche Zielsetzung von der Mannschaft selbst kommen sollte und nicht von außen. Wie stehen Sie dazu? Ihre Aussage steht auch im Zentrum vieler Bewertungen ihrer ausklingenden Zeit beim DHB. Was antworten Sie denjenigen, die das für keine gute Idee hielten und halten?

Hanning: Führung hat auch etwas mit Zielvorgaben zu tun. Dass sich auch die Mannschaft Ziele setzt oder der Bundestrainer erstmal das Halbfinale als Ziel ausgibt, steht in keinem Widerspruch. Alle Sichtweisen haben hier ihre Berechtigung. (Exklusiv: Heiner Brand bewertet das deutsche Olympia-Aus)

SPORT1: Was wird aus Ihrer Sicht von der Ära Bob Hanning beim DHB bleiben? Was sollte Ihr Nachfolger in jedem Fall beibehalten?

Anzeige

Hanning: Ich glaube, wir haben den Verband modern aufgestellt. Das goldene Jahrzehnt des Handballs mit den Heim Welt- und Europameisterschaften hat gerade erst begonnen. Ich bin kein Freund kluger Ratschläge, sondern bin mir sicher, dass wir nur erfolgreich sein werden, wenn wir tagtäglich bereit sind, unsere Komfortzonen zu verlassen.

SPORT1: Sie haben öfters auch öffentlich den Konflikt gesucht, zuletzt etwa durch Ihre Kritik an der Melsunger Mentalität. Ein bewusst gewähltes Stilmittel?

Hanning: Ich bin Konflikten nie aus dem Weg gegangen, wenn ich sie für angemessen gehalten habe. Ich hätte mir für uns alle, nicht nur für die Melsunger Spieler, ein sportlich erfolgreicheres Abschneiden bei den Olympischen Spielen gewünscht.

SPORT1: Hat die aktuelle Nationalspieler-Generation zu wenig aus ihrem Potenzial gemacht?

Hanning: Ich glaube, dass noch mehr möglich gewesen wäre. Vielleicht hatten wir alle zu schnell zu viel Erfolg. Dies verklärt manchmal den Blick.

undefined

SPORT1: Speziell an Uwe Gensheimer haben sich immer wieder viele gerieben, bei der WM besonders, aber auch jetzt. Wurde er - wie z.B. Stefan Kretzschmar Anfang des Jahres befunden hat - unfair behandelt in der öffentlichen Wahrnehmung?

Hanning: Uwe hat immer polarisiert und es nicht immer geschafft, seine großartigen Leistungen wie bei den Rhein-Neckar Löwen und in Paris bei der Nationalmannschaft zu bestätigen. In all den Jahren hat er aber immer wieder Verantwortung getragen. Und: Anders als der ein oder andere hat er auch in ganz schwierigen Zeiten zum Verband gehalten.

Anzeige

SPORT1: Welche Spieler werden in den kommenden Jahren das Gerüst des Teams bilden?

Hanning: Da kommen für mich viele Spieler in Frage. Die Nationalmannschaft hat weiter großartige Spieler in ihren Reihen. Mit Timo Kastening, Johannes Golla, Juri Knorr, Sebastian Heymann, Franz Semper - um nur einige zu nennen - stehen einige Spieler in den Startlöchern, deutlich Verantwortung zu übernehmen. Hinzu kommen dann sicher einige erfahrene Spieler wie Drux, Wiede, Wiencek und Wolff. Dazu kommen noch einige Talente aus der Bundesliga, wenn ich zum Beispiel an Lukas Mertens und Till Klimpke denke. Und auch bei den Junioren haben wir einige vielversprechende Spieler dabei.

SPORT1: Wie viel steht und fällt mit Pekeler, den Sie und andere immer wieder als Unterschiedsspieler ausgemacht haben?

Hanning: Hendrik kann in der Tat den Unterschied machen. Um langfristig erfolgreich zu sein, müssen wir mehr Spieler dieser Kategorie entwickeln.

Die 32. Olympischen Spiele sind in vollem Gange. Bereits 1964 fanden die Sommerspiele in Tokio statt © Marc Tirl/Imago Klettern feiert in Tokio Olympia-Premiere - und produziert spektakuläre Bilder. Der deutsche Teilnehmer Alexander Megos verpasst als Neunter knapp den Einzug ins Finale. SPORT1 zeigt die Bilder der Spiele © Imago Die Olympischen Spiele 2021 gehen vom 23. Juli - 8. August in der japanischen Hauptstadt über die Bühne © Imago Große Ehre für Tennis-Star Naomi Osaka, die das olympische Feuer entzündet © Imago Anzeige Beachvolleyballerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding tragen die deutsche Fahne ins Olympiastadion. Insgesamt gehen 432 Deutsche in Tokio auf Medaillenjagd © Imago Pita Taufatofua sorgt auch bei seiner dritten Olympia-Teilnahme in Tokio für Aufsehen. Bei der Eröffnungsfeier glänzt er erneut mit seinem eingeölten Körper © Imago Tina Punzel und Lena Hentschel bescheren Team Deutschland in Tokio die erste Medaille. Im Synchronspringen vom 3m-Brett gewinnen sie mit dem letzten Sprung Bronze © Imago Schwimmstar Adam Peaty bestätigt seinen Olympiasieg von Rio über 100 m Brust bei den Sommerspielen in Tokio - und setzt auch optisch Zeichen © Imago Anzeige Der algerische Judoka Fethi Nourine (blauer Anzug) zieht von den Wettkämpfen zurück, weil er in der zweiten Runde auf einen Israeli hätte treffen können © Imago Der Japaner Kanoa Igarashi zeigt auf dem Surfbrett, was in ihm steckt © Imago Bei dem erstmals durchgeführten Skateboard-Wettbewerb gewinnt Brasiliens Kelvin Hoefler Silber © Imago Gewichtheber Chen Lijun krönt sich im Wettkampf bis 67 Kilogramm mit der Goldmedaille © Imago Anzeige Turn-Superstar Simone Biles erhält ein eigenes Twitter-Emoji und wird als Ziege dargestellt. Goat - englisch für Ziege - steht für Greatest Of All Time, den oder die Größte aller Zeiten © Imago Ragnar Ache feiert sein Tor gegen Saudi-Arabien auf kuriose Weise. Am Ende gewinnt Deutschland 3:2 © Imago Rekord-Olympiasieger USA ist mit einer bitteren Niederlage ins olympische Basketball-Turnier gestartet. Das 76:83 gegen Frankreich war die erste Pleite bei Olympia seit dem Halbfinale 2004 in Athen © Imago Favorit Mathieu van der Poel muss nach seinem kapitalen Sturz im Cross Country aufgeben © Imago Anzeige Slalomkanute Sideris Tasiadis sichert sich im olympischen Finale in Tokio Bronze - neun Jahre nach seiner Silbermedaille in London © Imago Slalom-Kanutin Ricarda Funk legt im Kajak-Einer mit dem ersten Gold für Deutschland nach © Imago Im Surfen ging es derweil hoch her ... © Imago Mit einem Sieger ... © Imago Anzeige Der in den Wellen von Tsurigasaki Beach am beste zurechtkam und Gold holte ... © Imago Es ist der Brasilianer Italo Ferreira © Imago Drama um Turn-Star Simone Biles: Das olympische Mannschaftsfinale bracht die Jahrhundert-Turnerin "aus medizinischen Gründen" ab © Imago Lydia Jacoby schwamm über 100 Meter Brust sensationell zu Gold. Die 17 Jahre alte US-Amerikanerin ist eine der jüngsten US-Schwimmerinnen überhaupt, die eine Goldmedaille gewonnen hat © Imago Anzeige Jubel über Bronze: Die Wasserspringer Patrick Hausding und Lars Rüdiger landen im Synchron-Wettbewerb vom 3-m-Bret auf dem dritten Platz © Imago Frust bei der deutschen Fußball-Auswahl. Für das Team von Trainer Stefan Kuntz ist schon nach der Vorrunde Schluss © Imago Florian Wellbrock verpasst im 800 m Freistil knapp eine Medaille. Der Deutsche landet auf dem bitteren vierten Platz © Imago Jonathan Rommelmann und Jason Osborne holen Silber beim Rudern im leichten Doppelzweier © Imago Anzeige Höchste Konzentration beim Tischtennis: Fan Zhendong gewinnt das erste Halbfinale im Einzel ... © Imago Während Dimitrij Ovtcharov das zweite Halbfinale in einem wahren Thriller denkbar knapp verliert © Imago Der Russe Daniil Medwedew ist über sein Aus im Viertelfinale des Herreneinzel so wütend, dass er seinen Schläger zertrümmert © Imago

SPORT1: Juri Knorr ist der jüngste Leistungsträger, welche Rolle wird er in den kommenden Jahren spielen?

Hanning: Juri wird sich jetzt bei den Rhein-Neckar Löwen durchsetzen müssen und an seinen Aufgaben wachsen. Seine Aufgabe muss es dann sein, an Spielern wie Andy Schmid und Philipp Weber in Verein und Nationalmannschaft vorbeizukommen. Die nächsten zwei Jahre werden zeigen, wo sein Weg hingeht. Und ich glaube wir haben alle den Wunsch, dass er es in die Kategorie der Unterschiedsspieler schafft.

SPORT1: Wie lange sollte Alfred Gislason noch Bundestrainer bleiben? So lange, wie er will?

Anzeige

Hanning: Da meine Amtszeit in wenigen Wochen endet, sollten das die dann verantwortlichen Personen miteinander besprechen. Ich habe von Alfred eine sehr hohe Meinung.

Alles zu den Olympischen Spielen 2021 bei SPORT1: