Manchester City: Transfer von Jack Grealish eine Ohrfeige für FC Bayern und Co. - Kommentar

Vier Monate später zahlt der Klub 118 Millionen Euro für Offensivspieler Jack Grealish von Aston Villa, wie englische Medien berichten . Das ist ein neuer Rekord-Einkauf der Premier League. Und so soll es ja munter weitergehen!

Dass Englands Kapitän Harry Kane von Tottenham Hotspur diesen Sommer auch noch nach Manchester wechseln wird, gilt als wahrscheinlich. Für noch mal mehr Geld als Grealish oder etwas weniger? Auch egal! Das Gebaren der Citizens ist so oder so eine Ohrfeige für solide wirtschaftende Vereine.

CAS kassiert Urteil der UEFA

Zur Erinnerung: Anfang 2020 verhängte das Kontrollgremium der Europäischen Fußball-Union (UEFA) eine zweijährige Europapokalsperre plus Geldstrafe gegen den Scheichklub wegen Verstoßes gegen die Regeln des Financial Fair Play. Doch der Internationale Sportgerichtshof CAS kassierte das Urteil.

City durfte doch in der Champions League antreten, erreicht 2020 das Viertelfinale, vergangene Saison das Endspiel. Vor allem aber ging es auf dem Transfermarkt weiter, als wäre nichts gewesen:

Seit dem CAS-Urteil gab der Klub rund dreimal (2,8-fache) so viel aus wie er durch Spielerverkäufe erwirtschaftete. Kein anderer Klub hatte seitdem höhere Transferaufgaben, kein anderer höhere Transferverluste.

In der finanzrechtlichen Beurteilung dieser Vorgänge mögen Amortisation oder andere Kniffe eine Rolle spielen. In der sportlichen und moralischen drängt sich die Frage auf: Wie lange will sich die Fußballwelt eigentlich noch veralbern lassen?