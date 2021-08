League of Legends: Doublelift hat kein Bock mehr

Beinah täglich übertrug er stundenlange seine League-of-Legends-Matches ins Internet, trat dabei mit der Community in Kontakt und zeigte weiterhin, dass er auf hohem Niveau mithalten konnte. Nun aber soll vorerst Schluss sein. In einem jüngst veröffentlichten Video gibt der US-Amerikaner Einblick in seine gegenwärtige Lebenssituation und warum er keine große Lust mehr verspüre, weiterhin League of Legends zu spielen.

Fehlende Motivation für League of Legends

So spricht er in seinem YouTube-Video darüber, dass es ihm sinnlos vorkomme, ohne Ziel in der solo queue anzutreten. Wörtlich fühle es sich für ihn an, als würde er seine Zeit verschwenden. Zudem verliere er mehr und mehr die Lust darauf, alles zu geben. Entsprechend traf er die Entscheidung, eine längere Pause von League of Legends einzulegen. Damit hoffe er zudem darauf, in Zukunft wieder die Lust am Spiel gewinnen zu können und sich aus eigenem Antrieb an die Spitze des Servers zu spielen.