Olympia 2021: Annika Schleu mit Tränen-Drama statt Gold im Fünfkampf

Die auf Goldkurs liegende Olympia-Vierte von Rio blieb am Freitag ohne Punkte und fiel vor dem abschließendem Laser-Run mit 551 Zählern vom ersten auf den 31. Platz zurück. Schleu brach ebenso in Tränen aus wie die mit ihre befreundete Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn auf der Tribüne ( News: Alles zu Olympia ).

Gold holte am Ende Kate French (Großbritannien) mit dem Olympiarekord von 1385 Punkten vor Laura Asadauskaite (Litauen/1370) und Sarolta Kovacs (Ungarn/1368), auch die zweite deutsche Starterin Rebecca Langrehr landete auf Platz 28 (1248 Punkte) am Ende fernab der Medaillenränge. Schleu schloss den Wettkampf mit 1088 Punkten auf Rang 31 ab.

Mitleid mit Schleu - und auch Pferd Saint Boy

Lena Schöneborn leidet mit Freundin Annika Schleu

“Es kann keiner besser nachempfinden als ich. Es ist Eins-zu-Eins die Situation, die ich in Rio hatte”, sagte Schöneborn, die 2016 in Brasilien ihre Medaillenchance auf dem Rücken von “Legende” verloren hatte , in der ARD, nachdem sie sich erstmal selbst sammeln musste und zunächst Schleus Teamkollegen Patrick Dogue das Mikro überließ (”Wir sind gerade fassungslos”).

Schleu nach starkem Start noch euphorisch

Schleu war am Donnerstag mit 29 Siegen in 35 Fecht-Duellen glänzend in den Wettkampf gestartet. “Das hatte ich in meinem Leben noch nie. Heute hat irgendwie alles gepasst”, hatte sie im Anschluss in der ARD gesagt.